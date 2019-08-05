Ибрагимович показал суперпрыжок из боевых искусств

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вновь продемонстрировал свои навыки в боевых искусствах.



37-летний шведский футболист исполнил впечатляющий прыжок возле бассейна, нанеся удар с разворота по листьям пальмы.

Ибрагимович является воспитанником «Мальмё», цвета которого защищал с 1999 по 2001 год. В дальнейшем форвард выступал за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», а в 2018 году перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». В сборную Швеции Златан вызывался с 2001 по 2016 год.



В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 18 матчах американской лиги MLS, в которых записал на свой счёт 16 голов (4 из них – с пенальти), а также получил 6 жёлтых карточек.