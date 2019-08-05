Определились возможные соперники «Краснодара» по раунду плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В ходе мероприятия были определены возможные соперники «Краснодара». В случае выхода в раунд плей-офф российская команда сыграет с победителем пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, ответные — 27-го и 28-го.
Напомним, для прохода в следующую стадию отбора Лиги чемпионов «Краснодару» нужно победить «Порту» в двухматчевом противостоянии 2-го квалификационного раунда. Первая встреча команд состоится 7 августа в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск. Ответный матч запланирован на 13 августа и пройдёт в Порту, начало – в 22:00 мск.
В отличие от «Краснодара», прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов себе обеспечили «Зенит» и «Локомотив», по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги занявшие в турнирной таблице первое и второе места соответственно.
- 5 августа 2019
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