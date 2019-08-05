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МВД отказалось возбуждать дело в отношении Глушакова об угрозах в адрес жены

МВД отказалось возбуждать дело в отношении Глушакова об угрозах в адрес жены
Футбол / РПЛ 0

Сергей Чижиков, адвокат Дарьи Глушаковой, заявил, что МВД отказалось возбуждать уголовное дело по поводу угроз полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова в адрес жены.

В декабре 2018 года в Сети появилась аудиозапись, на которой Глушаков в нецензурной форме обещал жене, что не уступит ей в бракоразводном процессе.

«МВД действительно отказалось возбуждать уголовное дело в отношении Дениса из-за его угроз жене. Мы этого не ожидали, иначе бы не подавали заявление. На данный момент задачи обжаловать решение не стоит, потому что пока мы разбираемся в причинах отказа. О дальнейших действиях по этому делу мне говорить сложно», — сказал Чижиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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