Бывшая жена Глушакова рассказала о разделе имущества с футболистом

Дарья Глушакова, бывшая супруга полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировала развод с футболистом.
«Сегодня завершилась даже не часть, а основная сторона разбирательства, которая меня беспокоила, — это дети. Раздел имущества ещё идёт. Сегодня мы выиграли апелляцию по детям, другого решения суда я и не ожидала. Дети должны быть с матерью.
Что касается посещения детей, это ещё будет обсуждаться на другом заседании. У меня нет никаких претензий к Денису по порядку общения с детьми. Не знаю, зачем он подаёт все эти заявления. Он приходит спокойно домой, общается с детьми, забирает их и ездит спокойно с ними, развлекает. Домой он заходит как к себе. Чего ещё Денис хочет, я не понимаю. Зачем нужно это третье разбирательство — тоже. По поводу раздела имущества, экспертиза продолжается. Остался последний объект. Надеемся, судья вынесет справедливое решение», — цитирует Глушакову Sport24.
- 16 июля 2019
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