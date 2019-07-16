Бывшая жена Глушакова рассказала о разделе имущества с футболистом

Дарья Глушакова, бывшая супруга полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировала развод с футболистом.



«Сегодня завершилась даже не часть, а основная сторона разбирательства, которая меня беспокоила, — это дети. Раздел имущества ещё идёт. Сегодня мы выиграли апелляцию по детям, другого решения суда я и не ожидала. Дети должны быть с матерью.



Что касается посещения детей, это ещё будет обсуждаться на другом заседании. У меня нет никаких претензий к Денису по порядку общения с детьми. Не знаю, зачем он подаёт все эти заявления. Он приходит спокойно домой, общается с детьми, забирает их и ездит спокойно с ними, развлекает. Домой он заходит как к себе. Чего ещё Денис хочет, я не понимаю. Зачем нужно это третье разбирательство — тоже. По поводу раздела имущества, экспертиза продолжается. Остался последний объект. Надеемся, судья вынесет справедливое решение», — цитирует Глушакову Sport24.

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