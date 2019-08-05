Магуайр — самый дорогой защитник в истории футбола
Английский защитник Гарри Магуайр сегодня, 5 августа, завершил свой трансфер из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед».
Клубы не стали разглашать подробности сделки, однако ранее сообщалось, что сумма трансфера составит £ 80 млн (более € 87 млн). Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.
По информации СМИ, зарплата 26-летнего игрока в стане «Манчестер Юнайтед» составит € 5,5 млн в год. Магуайр выступал за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он также выступал только на родине, защищая цвета таких клубов, как «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед».
Гвардиола: «Ман Сити» был интересен Магуайр, но мы не могли себе его позволить
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