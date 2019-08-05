Гвардиола: «Ман Сити» был интересен Магуайр, но мы не могли себе его позволить
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансфере защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».
«Нам был интересен Магуайр, но мы не могли себе его позволить, в отличие от «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.
Ранее стало известно, что сумма трансфера составит £ 80 млн (€ 87,3 млн). Если сделка состоится, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.
26-летний Магуайр выступает за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед».
Источник: Магуайр прошёл медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед»
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