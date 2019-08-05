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20 чеченцев устроили потасовку с футбольными хулиганами в Польше

20 чеченцев устроили потасовку с футбольными хулиганами в Польше
Футбол / Прочие турниры 0

20 российских граждан чеченского происхождения были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами. Как сообщает RMF FM, это произошло на парковке около одного из торговых центров Кракова.

Полиция задержала россиян после того, как те подрались с фанатами клуба «Краковия». Также были задержаны несколько граждан Польши. Издание отмечает, что у задержанных было найдено оружие, а также другие опасные предметы и наркотики. Причина конфликта связана с торговлей на городском рынке.

Катарина Цисло, представитель регионального управления полиции, сообщила, что инцидент был разрешён без применения оружия. В настоящее время сотрудники полиции проводят обыски в квартирах задержанных.

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