«Марсель» объявил о переходе форварда сборной Аргентины
«Марсель» на официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего «Боки Хуниос» Дарио Бенедетто. Срок действия контракта с 29-летним форвардом, а также условия сделки не разглашаются.
Бенедетто выступал в составе «Боки Хуниорс» с 2016 года. В минувшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 21 матче и записал на свой счёт 5 голов. Также Бенедетто игра за такие клубы, как «Дефенса и Хустисия», «Арсенал» (Саранди), «Тихуану» и другие команды. Форвард дважды становился чемпионом Аргентины в составе «Боки Хуниорс».
Бенедетто является игроком национальной команды Аргентины, за которую выступает с 2017 года. На его счету 5 матчей в составе сборной.
Видео доступно на странице «Марселя» в «Твиттере».
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