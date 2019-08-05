«Марсель» объявил о переходе форварда сборной Аргентины

«Марсель» на официальном сайте объявил о переходе аргентинского нападающего «Боки Хуниос» Дарио Бенедетто. Срок действия контракта с 29-летним форвардом, а также условия сделки не разглашаются.



Бенедетто выступал в составе «Боки Хуниорс» с 2016 года. В минувшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 21 матче и записал на свой счёт 5 голов. Также Бенедетто игра за такие клубы, как «Дефенса и Хустисия», «Арсенал» (Саранди), «Тихуану» и другие команды. Форвард дважды становился чемпионом Аргентины в составе «Боки Хуниорс».



Бенедетто является игроком национальной команды Аргентины, за которую выступает с 2017 года. На его счету 5 матчей в составе сборной.

Видео доступно на странице «Марселя» в «Твиттере».