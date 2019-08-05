«Ахмат» — «Оренбург»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 5 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов из Ярославля и Андрей Болотенков из Москвы. Резервный рефери — Игорь Панин из Дмитрова.
- 5 августа 2019
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