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«Ахмат» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Ахмат» — «Оренбург»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Оренбург»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 5 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов из Ярославля и Андрей Болотенков из Москвы. Резервный рефери — Игорь Панин из Дмитрова.

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