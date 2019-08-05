«Спартак» объявил о переходе голландского хавбека Тиля

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль перешёл в «Спартак», сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Тиля в «Спартак» может составить от € 18 до 20 млн. Срок контракта хавбека с российским клубом, предположительно, составит четыре года.



21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.

«Спартак», набрав пять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре красно-белые сыграли вничью с «Динамо» — 0:0.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 8 августа со швейцарским «Туном» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.