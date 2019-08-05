Гол в стиле Роналду и роковая ошибка Довбни — в обзоре игры «Ахмат» — «Оренбург»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник «Ахмата» Евгений Харин открыл счёт. Через 15 минут ответный гол в ворота грозненской команды отправил нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, который забил мощным ударом через себя. Аналогичный удар исполнил форвард Криштиану Роналду в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18. Тогда португалец не оставил шансов голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону. Хавбек «Ахмата» Одисе Роши забил победный гол на 70-й минуте после ошибки голкипера «Оренбурга» Александра Довбни.
Примечательно, что в этом матче за «Ахмат» дебютировал бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Хавбек вышел на замену на 72-й минуте встречи.
«Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (0) — на последнем, 16-м месте.
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