«Вулверхэмптон» подписал форварда сборной Азербайджана и отдал его в аренду

Азербайджанский нападающий «Эшторила» Ренат Дадашов перешёл в «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта не разглашаются. Сразу после трансфера «Вулверхэмптон» отдал азербайджанца в аренду «Пакуш Феррейре» до окончания сезона-2019/20.

20-летний Дадашов родился в немецком Рейне. Форвард является воспитанником «Айнтрахта» и «РБ Лейпциг». За «Эшторил» он выступал с 2018 года. В составе португальского клуба Дадашов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых стал автором четырёх забитых мячей. Играл за юношеские сборные Германии U16 и U17. С 2017 года футболист выступает за сборную Азербайджана, за которую сыграл три матча.