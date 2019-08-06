Пушкаш, которым интересовался ЦСКА, близок к переходу в «Рединг»
Румынский нападающий миланского «Интера» Георге Пушкаш близок к переходу в «Рединг», утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, английский клуб практически согласовал трансфер румына за € 10 млн. Ранее сообщалось, что футболистом также интересовались ЦСКА, «Бирмингем Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
23-летний Пушкаш выступает за «Интер» с 2013 года. Минувший сезон форвард провёл на правах аренды в «Палермо», выступавшем в Серии B. Он принял участие в 33 матчах, где отметился девятью мячами и тремя результативными передачами. В составе «Интера» Пушкаш провёл семь игр в сезоне-2014/15. За сборную Румынии Георге сыграл восемь матчей, в которых забил четыре гола.
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