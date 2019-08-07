ПСВ продлил контракт с Маленом до 2024 года

Голландский ПСВ продлил контракт с Дониэллом Маленом до 2024 года, сообщает пресс-служба команды в своём «твиттере», сняв к этому событию небольшой видеоролик.

Мален является воспитанником «Аякса», однако всю взрослую профессиональную карьеру, начавшуюся в 2018 году, провёл именно в ПСВ. Перед возвращением в Нидерланды Мален успел поиграть в молодёжном составе лондонского «Арсенала». После возвращения на родину уже в первом сезоне Мален стал чемпионом Голландии в составе ПСВ.



В прошлом сезоне Маленпровёл в общей сложности 42 встречи за ПСВ во всех турнирах, забив 11 голов. В июле Мален в матче отборочного раунда Лиги чемпионов принес ПСВ победу над «Базелем», забив пяткой на второй добавленной минуте и сделав счёт в матче 3:2.