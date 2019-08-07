«Ротор» объявил о переходе воспитанника «Зенита» Евсеева
Полузащитник «Химок» Алексей Евсеев перешёл в «Ротор», сообщается на официальном сайте волгоградского клуба.
Хавбек достался «Ротору» бесплатно. Контракт футболиста с клубом будет действовать до лета 2020 года с возможностью продления ещё на год.
25-летний Евсеев выступал за «Химки» с 2019 года. В составе подмосковного клуба он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Евсеев является воспитанником «Зенита». За клуб из Санкт-Петербурга он провёл 11 матчей. Также играл за «Урал». Сыграл 17 матчей за молодёжную сборную России и забил семь голов.
После шести туров «Ротор», набрав 13 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ.
- 7 августа 2019
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