Завершение цикла об истории АПЛ. Подробно вспоминаем карьеру Алекса Фергюсона

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.
Последний выпуск посвящён Алексу Фергюсону. Его путь от любительского шотландского клуба до «Манчестер Юнайтед» был долгим и трудным, а в Манчестере он несколько лет проваливался, прежде чем добился успеха. Мы раскрываем подробности карьеры великого тренера. Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:
в iTunes
в приложениях для мобильных Android-устройств
в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castbox
в плеере Podster
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