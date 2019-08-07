Завершение цикла об истории АПЛ. Подробно вспоминаем карьеру Алекса Фергюсона

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.



Последний выпуск посвящён Алексу Фергюсону. Его путь от любительского шотландского клуба до «Манчестер Юнайтед» был долгим и трудным, а в Манчестере он несколько лет проваливался, прежде чем добился успеха. Мы раскрываем подробности карьеры великого тренера. Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:



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