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Завершение цикла об истории АПЛ. Подробно вспоминаем карьеру Алекса Фергюсона

Завершение цикла об истории АПЛ. Подробно вспоминаем карьеру Алекса Фергюсона
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» продолжает цикл подкастов об АПЛ. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.

Последний выпуск посвящён Алексу Фергюсону. Его путь от любительского шотландского клуба до «Манчестер Юнайтед» был долгим и трудным, а в Манчестере он несколько лет проваливался, прежде чем добился успеха. Мы раскрываем подробности карьеры великого тренера. Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:

в iTunes

в приложениях для мобильных Android-устройств

в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

в «Яндекс. Музыке»

в плеере TuneIn

в плеере Castbox

в плеере Podster

в плеере на YouTube

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