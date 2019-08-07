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Фабрегас: говорящие о лишнем весе Азара словно не смотрели АПЛ последние 7 лет

Фабрегас: говорящие о лишнем весе Азара словно не смотрели АПЛ последние 7 лет
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказал мнение о лишнем весе бывшего партнёра по «Челси» Эдена Азара, который летом перешёл в «Реал».

«Люди так много говорят о весе Азара, словно они не смотрели Премьер-лигу в течение последних семи лет. Возможно, ему нелегко даётся предсезонный период, но Эдену нужно дать время. Дело не только в его физическом состоянии, ему необходимо приспособиться к иной игровой философии, другому уровню давления.

Я уверен, что Азар добьётся успеха в «Реале». Он отличный парень, у меня нет сомнений в отношении него», — приводит слова Фабрегаса Sport.es.

28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт до лета 2024 года.

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