Общая стоимость всех игроков РПЛ превысила € 1 млрд

Общая стоимость всех футболистов Российской Премьер-Лиги, по данным портала Transfermarkt, превысила € 1 млрд.
Самым дорогим игроком чемпионата России является бразильский полузащитник «Зенита» Малком, который перешёл в петербургский клуб несколько дней назад из «Барселоны» за € 40 млн. Так же его оценивает и Transfermarkt. Вторым игроком РПЛ по стоимости является защитник ЦСКА Марио Фернандес (€ 30 млн). В тройку самых дорогих игроков входит ещё один «армеец» — полузащитник Никола Влашич (€ 20 млн).
Самым дорогим составом обладает «Зенит». Общая стоимость всех игроков клуба из Санкт-Петербурга составляет € 213,15 млн. Далее идут «Краснодар» (€ 147,65) и ЦСКА (€ 135,55).
Стоимость составов всех клубов РПЛ выглядит так:
1. «Зенит» — € 213,15 млн
2. «Краснодар» — 147,65
3. ЦСКА — 135,55
4. «Локомотив» — 110,03
5. «Спартак» — 93,55
6. «Динамо» — 49,7
7. «Ахмат» — 39,98
8. «Ростов» — 37,10
9. «Рубин» — 36,73
10. «Арсенал» — 32,18
11. «Сочи» — 27,4
12. «Уфа» — 25,53
13. «Урал» — 24,53
14. «Крылья Советов» — 19,58
15. «Оренбург» — 16,10
16. «Тамбов» — 11,08.
- 7 августа 2019
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:25
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
15:59
-
15:44
-
15:35
-
15:23
-
15:19
-
15:04
-
14:59
-
14:43
-
14:27
-
14:23
-
14:19
-
14:06
-
13:54
-
13:47
-
13:32
-
13:22
-
13:16
-
13:04
-
13:00
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:21
-
12:16
-
11:55
-
11:52