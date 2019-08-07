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Газинский рассказал, когда должен вернуться на поле

Газинский рассказал, когда должен вернуться на поле
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, когда стоит ждать его возвращения на поле.

«Намли — мой конкурент по позиции? Он большее тяготеет к атаке, передней линии. Скорее, де Вильена — мой конкурент. Я всегда хорошо относился к конкуренции, она даёт право расти.

Когда ждать меня на поле? Не хотелось бы загадывать, но, по прогнозам врачей, в ноябре. Конечно, хочется выйти раньше, но всё будет зависеть от моего организма, от того, как будет идти восстановление", — приводит слова Газинского «Матч ТВ».

Напомним, Газинский получил травму плеча в контрольном матче в составе сборной России с «Чертаново» (6:0). Игра состоялась в начале июня текущего года. Позже футболисту была сделана операция.

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