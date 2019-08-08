«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи». Со счётом 2:1 победу одержали сине-гранатовые.



Счёт на 18-й минуте открыл полузащитник каталонцев Серхио Бускетс. На 42-й минуте неаполитанцам удалось сравнять счёт — мяч в свои ворота срезал защитник сине-гранатовых Самюэль Юмтити. Решающий гол зрители увидели во втором тайме — он на счету полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.



Для «Наполи» эта была пятая игра в текущее межсезонье, на счету неаполитанцев две победы. Ещё в трёх играх подопечные Карло Анчелотти один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Испанская «Барселона» сыграла четыре матча, в которых одержала три победы и один раз проиграла.