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«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче

«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Футбол / Испания 0

Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи». Со счётом 2:1 победу одержали сине-гранатовые.

Счёт на 18-й минуте открыл полузащитник каталонцев Серхио Бускетс. На 42-й минуте неаполитанцам удалось сравнять счёт — мяч в свои ворота срезал защитник сине-гранатовых Самюэль Юмтити. Решающий гол зрители увидели во втором тайме — он на счету полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Для «Наполи» эта была пятая игра в текущее межсезонье, на счету неаполитанцев две победы. Ещё в трёх играх подопечные Карло Анчелотти один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Испанская «Барселона» сыграла четыре матча, в которых одержала три победы и один раз проиграла.

Товарищеские матчи (клубы)
08 августа 2019, четверг. 02:30 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 – Бускетс – 38, 1:1 – Юмтити – 42 (автогол), 1:2 – Ракитич – 79
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