Шикарный голевой пас Вальбуэна — в обзоре матча «Истанбул» — «Олимпиакос»

«Истанбул Башакшехир» уступил «Олимпиакосу» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол был забит на 53-й минуте матча. Его автором стал полузащитник греческой команды Георгиос Масурас, замкнувший в штрафной площади передачу хавбека Матьё Вальбуэна. На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве – за опасную игру вторую жёлтую карточку получил полузащитник Ирфан Джан Кавечи. Под занавес встречи турецкая команда всё же могла уйти от поражения, однако хавбек Эдин Вишча не сумел реализовать пенальти на 92-й минуте.



С турнирной сеткой квалификации Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

