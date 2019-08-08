Семак: Хохлов и Шаронов — мои друзья, всегда радуюсь их успехам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношениях с наставником «Динамо» Дмитрием Хохловым и рулевым «Рубина» Романом Шароновым.
«Есть ли какая-то особая интрига в матчах с командами Хохлова и Шаронова? Никакой интриги нет. И Дима Хохлов, и Рома Шаронов – мои друзья на протяжении многих лет, но жизнь – это жизнь, а работа – это работа.
Я очень рад за Диму Хохлова, ведь сейчас появилась возможность приглашать игроков, которые ему нужны, чтобы усиливать потенциал команды. Также рад за Рому Шаронова, который прекрасно дебютировал. Я всегда радуюсь их успехам. Но в противостоянии друг с другом каждый из нас хочет победить. Матчи никак не отражаются на наших отношениях вне футбола», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 8 августа 2019
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