Семак — о возможном переходе Дзюбы в АПЛ: он здесь и тренируется с командой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы до закрытия летнего трансферного окна в Англии, а также поделился мыслями об агрессивной манере игры полузащитника Вильмара Барриоса.



«Останется ли Дзюба в команде? Артём здесь. Он тренируется с командой.



Что касается возможной дисквалификации Барриоса из-за перебора карточек, не вижу тут проблемы. Он играет жёстко и агрессивно, поэтому, естественно, получает карточки. В этом нет ничего страшного. Конечно, не очень хочется его терять на какие-то матчи, но с этим ничего не сделаешь. Это не вопрос недисциплинированности. Скорее это манера его игры и реакция арбитров на те фолы, которые Вильмар совершает. В случае дисквалификации Барриоса выйдет игрок, который будет готов заменить его в данном конкретном матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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