Стогниенко: штат Оkkо Спорт позволяет комментировать матчи на высочайшем уровне

Шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко поделился подробностями работы платформы при показе матчей английской Премьер-лиги в предстоящем сезоне.



«Когда мы стали тестировать трансляции, стало понятно, что мы не сталкивались с продуктами такого рода. Изначально мы рассматривали людей, которые любят АПЛ. У нас нет ни одного нефаната. Это молодые и талантливые люди, и я очень доволен нашим штатом. Меня волнует только одно – чтобы комментарий каждого матча был на крайне высоком уровне. Сегодняшний штат Оkkо Спорт позволяет это сделать.



Изначально бюджет был запланирован, и некоторое количество матчей за сезон требует наличие комментатора на стадионе. Также англичане будут присылать нам свои программы, будет много хайлайтов. Потихоньку начинаем производство собственных программ, в том числе аналитических. В ближайшее время они будут представлены вашему вниманию. Ещё я просил введение функции просмотра матчей в интершуме, и она обязательно будет!» — передаёт слова Стогниенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

В Rambler Group уверены, что Okko Спорт выйдет в плюс по итогам первого года