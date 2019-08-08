Игнатьев намерен покинуть «Краснодар», игроком активно интересуется «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев настроен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Президент «быков» Сергей Галицкий не намерен продавать футболиста.
Сейчас к 20-летнему форварду самый активный интерес проявляет московское «Динамо». Также в разное время Игнатьевым интересовались «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Петербургский клуб даже делал зимой предложение «Краснодару» об аренде игрока с последующим выкупом, но получил отказ.
В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги Игнатьев принял участие в четырёх матчах, в которых записал на свой счёт два гола. «Краснодар» после четырёх туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства с 7 очками в активе.
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- 8 августа 2019
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