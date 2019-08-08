Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар», игроком активно интересуется «Динамо»

Игнатьев намерен покинуть «Краснодар», игроком активно интересуется «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев настроен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна. Президент «быков» Сергей Галицкий не намерен продавать футболиста.

Сейчас к 20-летнему форварду самый активный интерес проявляет московское «Динамо». Также в разное время Игнатьевым интересовались «Спартак», ЦСКА и «Зенит». Петербургский клуб даже делал зимой предложение «Краснодару» об аренде игрока с последующим выкупом, но получил отказ.

В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги Игнатьев принял участие в четырёх матчах, в которых записал на свой счёт два гола. «Краснодар» после четырёх туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства с 7 очками в активе.

И. Игнатьев привлёк внимание к лесным пожарам в Сибири
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент