Кононов: кредит доверия от Федуна существует

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что у него есть поддержка владельца клуба — Леонида Федуна.

«Груз на тренере всегда есть, но главное, что мы победили и можем готовиться к матчам чемпионата России. Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует. А то, что владелец клуба вышел к ребятам, то он так делает не только после побед. Также после поражений он может прийти в раздевалку и сказать, что мы заслуживаем.

Проблемы у нас есть. Но главное – это адаптировать новичков. После этого мы будем конкретно работать над игрой. Сейчас уже есть сдвиги, но мы ещё продолжим работать", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.