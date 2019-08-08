З. Бакаев: надеюсь, новый путь ведёт «Спартак» к вершине

Полузащитник москвоского «Спартака» Зелимхан Бакаев дал комментарий после победы со счётом 3:2 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном». 23-летний игрок оформил дубль.

«В первом голе не сразу решил бить, сначала думал отдать пас. Но получилось так, что никто не накрывал, решил ударить. Мы это тренируем, хорошо, что прошло.

Шюррле — большой мастер. Взаимопонимания не нужно, просто бежать и открываться правильно. Это и случилось, он вложил в ногу, спасибо ему.

Мы настраивались играть внимательно, но так бывает, как в начале второго тайма. Будем работать, чтобы этого не повторилось. Понимали, что соперник пойдёт вперёд.

Второй мяч проткнул в ближний угол. Мы работаем, можем играть намного лучше, приходят новые игроки, тренеры помогают, всё впереди.

О первом голе за «Спартак» не думал, как груз не висело. Это не начало нового пути, начало было в начале сезона. Надеюсь, этот путь ведёт нас к вершине», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.