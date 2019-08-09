Защитник «Манчестер Юнайтед» в ярости из-за срыва трансфера в «Эвертон»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо остался крайне недоволен тем, что в последний день летнего трансферного окна его переход в «Эвертон» не состоялся. Ранее в СМИ сообщалось, что «ириски» собираются взять 29-летнего футболиста в аренду с последующим правом выкупа, однако в итоге сделка не состоялась.
После того, как стан манкунианцев пополнил защитник Гарри Магуайр, шансы Рохо на прохождение в состав стали ещё ниже. Поэтому новости о том, что сделка в стан «ирисок» не состоится, привели аргентинца в ярость, сообщает Mirror.
В сезоне-2018/19 Маркос принял участие всего лишь в пяти матчах английской Премьер-лиги. Ещё одну встречу защитник провёл в Лиге чемпионов. Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн. Также аргентинец выступал за московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».
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