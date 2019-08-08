Бывший защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»

«Эвертон» хочет усилить свою линию обороны защитником «Манчестер Юнайтед» Маркосом Рохо. Как сообщает Daily Mail, «ириски» собираются взять 29-летнего футболиста в аренду с последующим правом выкупа.



Ранее в СМИ отмечалось, что аргентинский игрок постарается покинуть летом свой клуб, если ему не будут предоставлены гарантии того, что он получит в предстоящем сезоне регулярную игровую практику. В сезоне-2018/19 Маркос принял участие всего лишь в пяти матчах английской Премьер-лиги. Ещё одну встречу защитник провёл в Лиге чемпионов.



Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн. Также аргентинец выступал за московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».

Рохо потребовал гарантий от «Манчестер Юнайтед»