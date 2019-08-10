Форвард «Норвича» Пукки: в матче с «Ливерпулем» мы просто старались забить

Нападающий «Норвич Сити» Теэму Пукки прокомментировал результат выездной встречи 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:4). В этом матче 29-летний финский футболист отметился голом на 64-й минуте.

«Норвич Сити» неплохо смотрелся во втором тайме. В перерыве мы решили, что набрать очки, видимо, не получится, поэтому просто старались забить. В первом тайме мы также играли неплохо, но «Ливерпуль» потому и крутой клуб, что сразу наказывает за ошибки», — приводит слова Пукки BBC.

Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.

Во 2-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а «Норвич Сити» дома примет «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 17 августа.