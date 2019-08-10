Тренер «Норвича»: мы показали настоящий характер, выиграв у «Ливерпуля» 2-й тайм

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке прокомментировал поражение в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:4).



«Мы разочарованы. Нам хотелось победить, стать первой командой за два с половиной года, выигравшей на этом стадионе. Но я всё равно очень люблю свою команду. Мы выиграли второй тайм, несмотря на поддержку «Ливерпуля» его болельщиками. Мы показали настоящий характер.



В перерыве никто из футболистов не был в настроении что-либо слушать, но я сказал им, что у нас с соперником одинаковый процент владения мячом и что мы даже создали больше моментов, хоть «Ливерпуль» и забил четыре гола. Тяжело принять такое поражение, но я чувствую, что мы были не так далеки от хорошего результата», – приводит слова Фарке BBC.

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