Лэмпард — об уходе Д. Луиса: я очень доволен той командой, которая у меня есть

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал переход защитника Давида Луиса в «Арсенал».
«На его позиции у нас существует конкуренция. У меня нет основных и неосновных игроков. За это место надо бороться. Я желаю ему всего наилучшего, поскольку он сыграл большую роль в нашей истории.
Конечно же, не было никаких ссор или скандалов, я просто хотел быть предельно откровенным. Я всегда ждал от тренера честности, чего бы она ни касалась, и думаю, Давид ждал от меня того же.
То, что Давид не тренировался с нами, было обусловлено моим решением, которое я принял, поскольку таков у нас порядок вещей. Я очень доволен той командой, которая у меня есть, и намерен работать именно с ней.
Не думаю, что всегда можно определять, куда уходит игрок, это зависит от ситуации. Трансферное окно закрывалось, а «Арсенал» хотел заполучить его, так что нашему клубу пришлось принять решение. Решение заключалось в том, что Давид переходит в «Арсенал», а я сосредотачиваюсь на тех, кто есть в моём распоряжении. Конечно же, это хороший игрок, и он переходит в стан конкурента, но такова сложившаяся ситуация», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Луиc принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги и записал на свой счёт три забитых мяча. «Челси» занял 3-е место в таблице АПЛ по итогам сезона-2018/19.
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