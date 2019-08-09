Давид Луис: не думаю, что многие согласились бы перейти в «Арсенал» из «Челси»

Защитник Давид Луис прокомментировал переход из лондонского «Челси» в другой клуб из столицы Англии — «Арсенал».
«Это новый этап в моей жизни и карьере. Я в восторге, что буду играть за этот большой клуб. В детстве смотрел много матчей «Арсенала», особенно с участием великих футболистов прошлого. Теперь хочу помочь этому клубу сделать что-то важное.
Мой этап карьеры в «Челси» завершен. Я поговорил с руководством. Была возможность перейти в другой большой клуб. Мне нравится принимать вызовы. Не боюсь пробовать что-то новое. Не думаю, что много игроков согласились бы на такой переход, возможно, они бы испугались.
Чем меня привлёк «Арсенал»? Это большой клуб. Не только в Англии, но и во всём мире знают, насколько «Арсенал» большой. Когда появилась возможность перейти сюда, я должен был согласиться. Вот почему я здесь», — приводит слова Луиса пресс-служба «канониров».
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