Давид Луис: не думаю, что многие согласились бы перейти в «Арсенал» из «Челси»

Защитник Давид Луис прокомментировал переход из лондонского «Челси» в другой клуб из столицы Англии — «Арсенал».

«Это новый этап в моей жизни и карьере. Я в восторге, что буду играть за этот большой клуб. В детстве смотрел много матчей «Арсенала», особенно с участием великих футболистов прошлого. Теперь хочу помочь этому клубу сделать что-то важное.

Мой этап карьеры в «Челси» завершен. Я поговорил с руководством. Была возможность перейти в другой большой клуб. Мне нравится принимать вызовы. Не боюсь пробовать что-то новое. Не думаю, что много игроков согласились бы на такой переход, возможно, они бы испугались.

Чем меня привлёк «Арсенал»? Это большой клуб. Не только в Англии, но и во всём мире знают, насколько «Арсенал» большой. Когда появилась возможность перейти сюда, я должен был согласиться. Вот почему я здесь», — приводит слова Луиса пресс-служба «канониров».