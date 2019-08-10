Кириченко: Кононова сложно в чём-то упрекнуть, состав у него не для чемпионства

Бывший наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился мнением о работе главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова.
«Могу ли поставить себя на место Кононова? Сложно. Понимаю, что он находится под огромным давлением. Лично мне его сложно в чём-то упрекнуть. У него отобрали почти весь основной состав. По набору футболистов «Спартак» сейчас явно уступает остальным топ-клубам РПЛ. И это даже с учётом новичков, так как пока непонятно, как они себя проявят.
Мне кажется, если сейчас «Спартак» будет добиваться результата при средней игре, как «Зенит» в прошлом сезоне, это уже будет хорошо. Сейчас у Кононова состав точно не для чемпионства», — приводит слова Кириченко Sportbox.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Ранее пост главного тренера московской команды занимал итальянский специалист Массимо Каррера.
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