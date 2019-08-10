«Зенит» в выездном матче с «Динамо» поддержат до 2 тыс. болельщиков

На матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» ожидается до 20 тыс. зрителей, петербуржцев поддержат до 2 тыс. болельщиков. Об этом сообщил официальный сайт сине-бело-голубых. Матч состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в зелёной. Хозяева поля — в бело-синей форме, вратарь — в жёлто-чёрной.

Главный рефери этого матча — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный арбитр — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».