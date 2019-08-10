«Зенит» в выездном матче с «Динамо» поддержат до 2 тыс. болельщиков
На матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» ожидается до 20 тыс. зрителей, петербуржцев поддержат до 2 тыс. болельщиков. Об этом сообщил официальный сайт сине-бело-голубых. Матч состоится сегодня, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в зелёной. Хозяева поля — в бело-синей форме, вратарь — в жёлто-чёрной.
Главный рефери этого матча — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный арбитр — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
«Динамо» — «Зенит»: бонус за верный прогноз на матч 5-го тура РПЛ
- 10 августа 2019
-
11:46
-
11:30
-
11:27
-
11:27
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:38
-
10:25
-
10:19
-
10:07
-
10:06
-
09:46
-
09:43
-
09:25
-
09:16
-
09:09
-
09:09
-
08:57
-
08:46
-
08:16
-
08:00
-
07:57
-
07:30
-
06:59
-
06:50
-
06:39
-
05:58
-
05:41
-
05:32
-
04:16
-
03:28
-
02:22
-
02:04
-
01:36
Партнерский контент