Игроки «Ливерпуля» впервые за три года смогли прикоснуться к знаку «Это Энфилд»

Футболистам «Ливерпуля» разрешили прикоснуться к знаку «Это Энфилд» перед выходом на поле в домашнем матче 1-го тура Премьер-Лиги с «Норвич Сити» (4:1).



Ещё в 2016 году главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп запретил своим игрокам прикасаться к знаку, заявив: «Я велел своим игрокам не трогать знак «Это Энфилд» до тех пор, пока они что-то не выиграют. Это знак уважения».

В прошлом сезоне «Ливерпуль» не смог выиграть чемпионат Англии, уступив первое место «Манчестер Сити», однако в Лиге чемпионов команда Клоппа праздновала победу, обыграв в финальном матче «Тоттенхэм Хотспур».

Фотография доступна в «твиттере» клуба.

Таким образом, игроки «Ливерпуля» впервые за три года смогли прикоснуться к знаку «Это Энфилд». Болельщики мерсисайдцев в течение многих лет спорили, что полузащитнику Джордану Хендерсону следует разрешить прикоснуться к этому знаку, так как он выиграл с клубом Кубок лиги в 2012 году.