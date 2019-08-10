«Уотфорд» — «Брайтон»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 17:00

Сегодня, 10 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» – «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. В роли его ассистентов выступят Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери — Питер Райт.



В прошлом сезоне «Уотфорд» занял 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 50 очков. «Брайтон» занял 17-е место в таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2018/19, имея в активе 36 очков. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», набравший 98 очков.



Полное расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».