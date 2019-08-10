Алисон может пропустить до 6 недель из-за травмы

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, получивший травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1), может пропустить около 4-6 недель. Есть признаки, что 26-летний бразилец порвал икроножную мышцу, сообщает журналист Доминик Кинг на своей странице в «Твиттере».
Алисон был заменён на 39-й минуте встречи с «Норвич Сити». Вместо него на поле вышел Адриан. Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что Бекер точно пропустит матч за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси», который состоится 14 августа.
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 38 матчах Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 22 гола и получил одну жёлтую карточку.
- 10 августа 2019
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