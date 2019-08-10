Перейро рассказал, почему отказался от перехода в «Спартак» из ПСВ
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро сказал, что в это летнее трансферное окно мог стать игроком московского «Спартака», но решил, что для карьеры будет лучше остаться в клубе из Эйндховена.
«Между «Спартаком» и ПСВ было соглашение о трансфере, но я посчитал, что это не самый лучший вариант для карьеры. Чувствую себя комфортно в ПСВ. Думаю, решение остаться — лучший вариант для меня со спортивной точки зрения», — приводит слова Перейро Sport 890 со ссылкой на эфир передачи Tiempo de Fútbol.
Ранее сообщалось, что трансфер Гастона в «Спартак» мог сорваться из-за высоких финансовых требований агента футболиста.
В минувшем сезоне Перейро забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах нидерландской Эредивизии.
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