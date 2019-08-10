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Мещеряков: трансферная кампания «Локомотива» не закончена

Мещеряков: трансферная кампания «Локомотива» не закончена
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков не исключил, что клуб может приобрести футболистов до закрытия летнего трансферного окна.

«Трансферная кампания «Локомотива» не закончена. Она закончится в конце августа. Что касается правила, что клуб не подписывает игроков старше 25 лет, то для любого правила можно сделать исключение. Но это не относится к какому-либо конкретному игроку», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что «Локомотив» ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником Франком Рибери. С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.

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