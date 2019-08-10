Мещеряков: трансферная кампания «Локомотива» не закончена

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков не исключил, что клуб может приобрести футболистов до закрытия летнего трансферного окна.

«Трансферная кампания «Локомотива» не закончена. Она закончится в конце августа. Что касается правила, что клуб не подписывает игроков старше 25 лет, то для любого правила можно сделать исключение. Но это не относится к какому-либо конкретному игроку», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что «Локомотив» ведёт переговоры о подписании контракта с полузащитником Франком Рибери. С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.