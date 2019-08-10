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«Локомотив» хочет подписать контракт с Рибери

«Локомотив» хочет подписать контракт с Рибери
Футбол / РПЛ 0

Руководство московского «Локомотива» заинтересовано в подписании контракта с полузащитником Франком Рибери, сообщает L’Équipe.

С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.

«Локомотив» уже начал переговоры с представителями Рибери. На хавбека претендует также ПСВ. В начале этого лета заполучить игрока хотел другой российский клуб — «Краснодар».

В минувшем сезоне Франк забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

После первых четырёх туров Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20 «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» набрали семь очков, одержав две победы и один раз сыграв вничью.

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