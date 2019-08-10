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«Локомотив» победил «Урал» и возглавил таблицу молодёжного первенства

«Локомотив» победил «Урал» и возглавил таблицу молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В пятом туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Урал». Матч состоялся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

«Железнодорожники» вышли вперёд в начале второго тайма – на 54-й минуте мяч в сетку ворот гостей отправил нападающий Никита Хлынов. На 73-й минуте полузащитник хозяев Кирилл Щетинин, удвоив преимущество московской команды, установил окончательный счёт встречи.

«Локомотив», набрав 13 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. Ближайший преследователь «железнодорожников» в лице ЦСКА отстаёт на два очка. Замыкает первую тройку «Краснодар» (10). «Урал» (7) в свою очередь располагается на восьмой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 5-й тур
10 августа 2019, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
2 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 – Петухов – 54, 2:0 – Щетинин – 73
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