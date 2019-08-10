«Локомотив» победил «Урал» и возглавил таблицу молодёжного первенства
В пятом туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Урал». Матч состоялся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0.
«Железнодорожники» вышли вперёд в начале второго тайма – на 54-й минуте мяч в сетку ворот гостей отправил нападающий Никита Хлынов. На 73-й минуте полузащитник хозяев Кирилл Щетинин, удвоив преимущество московской команды, установил окончательный счёт встречи.
«Локомотив», набрав 13 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. Ближайший преследователь «железнодорожников» в лице ЦСКА отстаёт на два очка. Замыкает первую тройку «Краснодар» (10). «Урал» (7) в свою очередь располагается на восьмой строчке.
- 10 августа 2019
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