Пеллегрини: счёт 0:5 не отражает разницу между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение со счётом 0:5 в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
«Ещё до матча знали, что будет сложно. Трудно что-то говорить, когда проигрываешь со счётом 0:5. Не думаю, что счёт отражает разницу между командами. Были ключевые моменты. Когда даёшь время и пространство такому сопернику, он извлекает из этого пользу.
Мы должны действовать как команда. Этот матч полезен. Знаем, что Премьер-лига — сложный турнир. Возможно, мы можем играть более агрессивно. Могу назвать статистику: игроки «Ман Сити» совершили 13 фолов, мы — 5.
Что касается VAR, он справедлив по отношению к обеим командам. Был гол, забитый из офсайда, а также решение перебить пенальти. VAR сделает результаты матчей более справедливыми», — приводит слова Пеллегрини BBC.
- 10 августа 2019
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