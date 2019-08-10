Гвардиола — о 5:0 с «Вест Хэмом»: «Манчестер Сити» есть что улучшить
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу со счётом 5:0 в выездном матче 1-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэм Юнайтед».
«Трудное начало сезона. Выездной матч, начало — в 12:30, жара. Первый тайм был неудачным. Мы часто теряли мяч.
Было важно взять три очка, сыграть на ноль. Когда счёт был 2:0, у соперника был шанс. В целом для первого матча это невероятный результат.
Вторая половина была намного лучше, спокойнее. Но всё же нам есть что улучшить», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Во 2-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 17 августа, начало — в 19:30 мск.
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Невероятный старт чемпиона Англии.
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