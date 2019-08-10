Фанаты «Зенита» вывесили плакат с подлодкой «Курск» перед матчем с «Динамо»

Болельщики московского «Динамо» и «Зенита» устроили перформанс перед матчем 5-го тура Российской Премьер-Лиги.



Фанаты петербургской команды посвятили свой перформанс подводной лодке «Курск», которая ровно 19 лет назад вышла в море, а спустя два дня потерпела крушение. Помимо баннера с изображением судна болельщики сине-бело-голубых вывесили баннер со следующей надписью: «Синее море, только море за кормой. Синее море и далёк он, путь домой».

Фанаты «Динамо» в свою очередь устроили красочный перформанс, частью которого стал слоган «Идти вперёд, вселяя страх».

Матч «Динамо» — «Зенит» проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.