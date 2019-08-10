«Хоффенхайм» по пенальти прошёл в Кубке Германии команду из третьей лиги

«Хоффенхайм» победил «Вюрцбургер Киккерс», выступающий в третьем по силе дивизионе, в гостевом матче 1-го раунда Кубка Германии. Встреча прошла на стадионе «Флайраларм» в Вюрцбурге и завершилась со счётом 3:3 (4:5 – по пенальти).
На 29-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу защитника Павла Кадержабека. На 54-й минуте нападающий Ила Бебу удвоил преимущство команды из Зинсхайма. Однако в период с 68-й по 75-ю минуту хозяевам удалось совершить камбэк усилиями полузащитника Фабио Кауфмана и форварда Альбиона Вренеци, реализовавшего пенальти. В дополнительное время команды обменялись голами – у «Хоффенхайма» отличился нападающий Адам Салаи, у «Вюрцбургера» – форвард Лука Пфейффер. В серии пенальти точнее оказались футболисты гостей.
В параллельных матчах «Баунаталь» уступил «Бохуму» со счётом 2:3, а «Ульм 1856» оказался слабее «Хайденхайма» – 0:2. С турнирной сеткой Кубка Германии можно ознакомиться на «Чемпионате».
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