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«Хоффенхайм» по пенальти прошёл в Кубке Германии команду из третьей лиги

«Хоффенхайм» по пенальти прошёл в Кубке Германии команду из третьей лиги
Футбол / Германия 0

«Хоффенхайм» победил «Вюрцбургер Киккерс», выступающий в третьем по силе дивизионе, в гостевом матче 1-го раунда Кубка Германии. Встреча прошла на стадионе «Флайраларм» в Вюрцбурге и завершилась со счётом 3:3 (4:5 – по пенальти).

На 29-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу защитника Павла Кадержабека. На 54-й минуте нападающий Ила Бебу удвоил преимущство команды из Зинсхайма. Однако в период с 68-й по 75-ю минуту хозяевам удалось совершить камбэк усилиями полузащитника Фабио Кауфмана и форварда Альбиона Вренеци, реализовавшего пенальти. В дополнительное время команды обменялись голами – у «Хоффенхайма» отличился нападающий Адам Салаи, у «Вюрцбургера» – форвард Лука Пфейффер. В серии пенальти точнее оказались футболисты гостей.

Кубок Германии. 1-й раунд
10 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Вюрцбургер Киккерс
Вюрцбург
3 : 3
4 : 5
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Кадержабек – 29, 0:2 – Бебу – 54, 1:2 – Кауфман – 68, 2:2 – Vrenezi – 75 (пен), 2:3 – Салаи – 99, 3:3 – Pfeiffer – 114

В параллельных матчах «Баунаталь» уступил «Бохуму» со счётом 2:3, а «Ульм 1856» оказался слабее «Хайденхайма» – 0:2. С турнирной сеткой Кубка Германии можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок Германии. 1-й раунд
10 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Баунаталь
Баунаталь
2 : 3
Бохум
Бохум
0:1 – М'Бусси – 17 (пен), 1:1 – Blahout – 32, 2:1 – Schrader – 45+2, 2:2 – М'Бусси – 70, 2:3 – М'Бусси – 73
Кубок Германии. 1-й раунд
10 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Ульм 1846
Ульм
0 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
0:1 – Лайпертц – 7, 0:2 – Шнаттерер – 71 (пен)
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