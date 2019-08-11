Автогол Дукуре — в обзоре разгромного поражения «Уотфорда» от «Брайтона» в АПЛ
«Уотфорд» потерпел поражение в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 0:3.
Гости вышли вперёд на 28-й минуте благодаря автоголу полузащитника «шершней» Абдулайе Дукуре. В середине второго тайма, на 65-й минуте, «Брайтон» удвоил своё преимущество усилиями нападающего Флорина Андоне. Точку в противостоянии на 77-й минуте поставил форвард гостей Ниль Мопе.
В 1-м туре Премьер-лиги запланированы ещё три матча: «Лестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Все они состоятся сегодня, 11 августа. С расписанием соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
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