Ари не сыграет с «Порту» из-за травмы

Нападающий «Краснодара» Ари выбыл на две недели из-за повреждения задней поверхности бедра и пропустит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским «Порту». Об этом футболист сообщил после матча с «Рубином», в заявку на который он не был включён. Встреча краснодарцев с «Рубином» завершилась победой «быков» со счётом 1:0.



«Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели», — приводит слова Ари «Р-Спорт».



Напомним, встреча с «Порту» завершилась со счётом 0:1. Единственный гол в игре был забит на 89-й минуте. Автором результативного удара стал Сержиу Оливейра.



Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.

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