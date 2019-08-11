Шарлия: М. Фернандес легко может играть в «Барселоне», он — Месси правой бровки

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал, кто в московской команде оставил его под большим впечатлением.



«Больше всех в ЦСКа меня впечатлил Марио Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио Фернандес — это Месси правой бровки! Еще Никола Влашич, он играет на поле важнейшую роль.

В обороне — два Игоря, Акинфеев и Дивеев. Сэйв Акинфеева в матче с «Оренбургом» — что-то потрясающее! В тот момент я сидел на скамейке рядом с Арнором Сигурдссоном, и мы оба заорали «Не-е-ет!!!» У меня чуть сердце не остановилось. Ещё вспоминаю его выступления на чемпионате мира — с Испанией, с Хорватией… А Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был ещё в третьей лиге. Уверен, что парня ждет большая карьера», — приводит слова Шарлии официальный сайт ЦСКА.