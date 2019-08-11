Кокорин объяснил игрокам «Салюта», почему смеялся в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после товарищеского матча с «Салютом» (4:2) в колонии рассказал футболистам белгородского клуба, почему он смеялся во время суда над ним.

«Первые два месяца мы вообще не понимали, что происходит. Мы думали, что нас сейчас отпустят, мы разберёмся, что через два месяца будет суд и всё станет понятно. А потом, когда всё это понеслось-понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, «ха-ха, хи-хи». Нам: «Что вы смеётесь?» А чего не смеяться-то? Там уже над судьями, знаешь…» — сказал Кокорин.

Ролик со словами Кокорина опубликован на официальном YouTube-канале «Салюта».

В начале октября прошлого года полузащитник «Краснодара» Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадало три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.